Antik Mısır’ın kral ve kraliçelerinin mumyaları için taşıma töreni

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Antik Mısır'ın 22 kral ve kraliçesine ait mumyalar başkent Kahire'de düzenlenen törenle Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne taşındı.

Mısır medyasında canlı yayınla takip edilen törenle aralarında 1’inci Seti, Hatşepsut, 2’nci Ramses gibi ünlü firavunların da bulunduğu 18 kral ve 4 kraliçe mumyası başkent Kahire'nin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda yer alan Mısır Müzesi'nden, kentin doğu kesimi Fustat'taki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne götürüldü.

"Altın Yolculuk" ismi verilen kortejde antik Mısır döneminde kullanılan at arabalarının yanı sıra Firavun kıyafetleri giyen kadınlar ve süvariler de yer aldı.

Mumyalar, her kral ve kraliçenin adına özel olarak hazırlanmış antik Mısır tarzında dekore edilmiş altın renkli görünümlü araçlarla nakledildi.

Geçiş güzergahındaki tüm yollar trafiğe kapanırken, korteji, müzede Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yerli ve yabancı yetkililer karşıladı.

Sisi tarafından bugün açılışı yapılan yeni müzede kortejin yola çıkmasıyla eş zamanlı özel bir program da düzenlendi.

Programda mumyalanan firavunlar ve eserleri hakkında kısa bilgiler veren video gösterileri yapıldı.

Tören, yerel ve uluslararası yaklaşık 400 kanal ve 200'den fazla muhabir tarafından takip edildi.

MUMYALAR 18 NİSAN'DA SERGİLENMEYE BAŞLAYACAK

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'nin yarından itibaren kapılarını ziyaretçilere açacağı belirtilirken, törenle taşınan mumyaların ise 18 Nisan'da gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından sergileneceği aktarıldı.

Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Ganim, daha önce yaptığı açıklamada, bunun Mısır tarihinde kralları bir araya toplayan ilk kortej olduğunu ifade etmişti.

Mısır Turizm Bakanlığının verilerine göre, söz konusu mumyalar 1871 ve 1898 yıllarında ülkenin güneyinde bir bölgede iki grup halinde keşfedilmişti.

Taşınan mumyaların tarihi yaklaşık M.Ö. 1580 ile M.Ö. 1085 yıllarında Mısır'da hüküm süren Firavunlar hanedanları dönemine uzanıyor.