Maliki’nin grubundan bütçe yasasına itiraz

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Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu’nun bugün Irak Federal Mahkemesi’nde 2021 bütçe yasasına itiraz başvurusunda bulunacağı bildirildi.

Söz konusu koalisyondan Irak Parlamentosu Üyesi Abdusselam Maliki, bugün federal mahkemede 2021 bütçe yasasının bazı maddelerine itiraz etmeyi düşündüklerini söyledi.

İtiraz edilecek maddelerin Irak Dinarı’nın dolar karşısındaki değeri, Basra’yla ilgili madde ve diğer bazı maddeler olduğu kaydedildi.

Kanun Devleti Koalisyonu, geçtiğimiz Çarşamba günü Irak Parlamentosu’nda gerçekleştirilen bütçe yasa tasarısını oylama oturumunu boykot etmişti.

Koalisyon, oturumu boykot etme nedeni olarak, doların dinar karşısındaki değerinin yükselmesini öne sürmüştü.

Irak Parlamentosu Başkanlığı ise, bunun Irak Merkez Bankası’nın işi olduğu ve parlamentonun söz konusu durumla ilgili herhangi bir adımı atma yetkisinin olmadığını açıklamıştı.

Maliki liderliğindeki grubun adımının seçimlere hazırlık amaçlı olduğu yorumları yapılıyor.

2021 BÜTÇE YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

Geçtiğimiz Çarşamba günü 215 milletvekilinin katılımıyla Irak Parlamentosu'nda yapılan oturumda, bütçenin 58 maddesinin tümü tek tek milletvekillerinin oylamasına sunularak onaylandı.

Kanun Devleti Koalisyonu ile Ulusal Nehc Grubu'nun toplam 33 milletvekili ise oturumu boykot etti.

Bağdat ve Erbil arasında bütçe anlaşmazlığı aylardır sürüyordu. Şii partiler, Kürdistan Bölgesi’nin tüm petrol ve diğer gelirlerini Bağdat yönetimine teslim etmeden bütçe almamasını talep ediyordu.

Bağdat ve Erbil arasında sağlanan en son anlaşmaya göre ise, Kürdistan Bölgesi’ne yüzde 12,67 oranında bütçe verilecek. Kürdistan Bölgesi de günlük 250 bin varil petrol gelirini Bağdat’a teslim edecek.

Irak Parlamentosu Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada ise, parlamentonun bir sonraki oturumunun 10 Nisan gerçekleştirileceği bildirildi.