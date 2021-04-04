Liverpool şampiyonluk şansını kaybetti

HABER MERKEZİ

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Arsenal'ı 3-0 mağlup etmesine rağmen bu sezon şampiyonluk şansını resmen yitirdi.

Jürgen Klopp'un ekibi Arsenal'ı deplasmanda 3-0 yenerek rahat bir nefes aldı ancak Leicester City'nin Manchester City'ye mağlup olmasıyla Liverpool'un şampiyonluk şansı kalmadı.

30 maçta 49 puanı bulunan Liverpool'un ligde 8 maçı daha var. Klopp'un ekibi bu maçların tamamını kazansa bile 25 puan önündeki Manchester City'yi yakalayamıyor.

2019-20 sezonunda şampiyon olan ve 30 yıllık hasretini sonlandıran Liverpool, 2020-21 sezonunda bitime 8 hafta kala şampiyonluğa havlu attı.