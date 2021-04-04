Meteoroloji: Zehirli gaz bulutu bölgeye yaklaşıyor

ERBİL (K24)

Irak Meteoroloji Uzmanı Sadık Atiye, Etna Yanardağı’nın lav püskürtmesi sonucu oluşan kükürt dioksit bulutunun, Şam’a doğru geldiğini, daha sonra Irak ve Türkiye’yi de etkisi altına alacağını bildirdi.

Zehirli gaz bulutundan Kürdistan’ın da etkilenmesi bekleniyor.

Sadık Atiye, oluşan gaz bulutunun Irak’ta 48 saat boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti.

Kükürt dioksit gazının zehirli olduğuna dikkat çeken Atiye, kokusunun da rahatsız edici olduğunu söyledi.

Iraklı meteoroloji uzmanı, solunum yoluyla insan vücuduna nüfuz eden söz konusu gazın, gözde yanmaya, solunum yolu organlarında da tahribata yol açtığını kaydetti.

KÜRDİSTAN BÖLGESİ VATANDAŞLARINA UYARI

Kürdistan Bölgesi Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü Sözcüsü Ahmed Muhammed, yaklaşan zehirli gaz bulutuna karşı başta astım hastaları olmak üzere vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ahmed Muhammed, “İtalya’dan yanardağ patlaması sonucu oluşan kükürt dioksit gaz bulutu, rüzgar yönüne göre birkaç ülkeye uğrayacak. Irak ve Kürdistan Bölgesi de bu ülkeler arasında. 24 ile 48 saat arasında Kürdistan Bölgesi’ne ulaşması bekleniyor” dedi.

Yağmur yağması durumunda bir asit yağmurunun oluşacağına dikkat çeken Muhammed, Kürdistan Bölgesi’nde önümüzdeki iki gün içinde yağış beklenmediğini kaydetti.

Bütün vatandaşların maske takması gerektiğini vurgulayan sözcü, sorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkamaması gerektiğini söyledi.