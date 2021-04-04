Başbakan’dan Ürdün Kralı’na destek açıklaması

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ürdün Kralı II. Abdullah’a tam desteğini bildirdi.

Başbakan Mesrur Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Ürdün Kralı II. Abdullah’a tam desteği ifade edildi.

Açıklamada, Kral Abdullah’ın karar ve çabalarının, ülkesinin istikrar, barış ve huzurunu korumaya yönelik olduğu vurgulandı.

Dün akşam Ürdün medyasında yer alan haberde, darbe girişiminin çökertildiği bildirilmişti.

Önceki Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin’in kardeşi II. Abdullah’a darbe yapma girişiminde bulunduğu kaydedilirken, Prens Hamza’nın gözaltına alındığı belirtilmişti.

Söz konusu gelişmenin ardından bölge ülkelerinin yanı sıra Körfez ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinden Ürdün Kralı’na destek açıklamaları geldi.