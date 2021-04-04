Suriye’de Covid-19 nedeniyle eğitime ara verildi

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Suriye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumları ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

Suriye Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilkokullarda 3 Nisan itibariyle araya girildiği kaydedilirken, ortaöğretimde ise 5 Nisan itibariyle eğitime ara verileceği belirtildi.

10 ve 11’inci sınıfların 25 ile 29 Nisan arasında sınavlarının yapılacağının ifade edildiği açıklamada, 9 ve 12’nci sınıflarda eğitimin devam edeceği bildirildi.

Suriye Yüksek Öğretim Bakanlığı ise, öğrenci ve akademisyenlerin sağlığının korunması için tüm üniversitelerde eğitime 2 hafta ara verildiği duyurdu.

Suriye’de rejimin kontrolünde olan bölgelerde şimdiye kadar 19 bin 284 kişi Covid-19’a yakalanırken, bunlardan 13 bin 90 kişi sağlığına kavuştu, 1299 kişi ise yaşamını yitirdi.

Öte yandan, İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Şam yönetiminin açıkladığı Covid-19 verilerinin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Örgüt açıklamasında, Covid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısının açıklanandan daha yüksek olduğu belirtilmişti.