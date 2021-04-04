Irak’ta ABD üssüne roketli saldırı

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Reuters’ın haberine göre Irak’ın Selahaddin vilayetindeki Beled Hava Üssü’nde ABD güçlerine roketli saldırı düzenlendi.

Fırlatılan iki roketin üssün dışına düştüğü ve herhangi bir kayba yol açmadığı ifade edildi.

DAİŞ’le mücadelede Uluslararası Koalisyon tarafından kullanılan üs, birçok kez saldırıların hedefi oldu.

Irak Güvenlik İletişim Hücresinden yapılan açıklamaya göre, Beled Hava Üssü’ne yönelik saldırının, Diyala vilayeti sınırlarındaki Docme bölgesinden düzenlenmiş olabileceği belirtildi.

Saldırının kim tarafından yapıldığıyla ilgili bilgi verilmezken, olayın 12.15 sıralarında meydana geldiği ve üste Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da bulunduğu kaydedildi.