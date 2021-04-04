Neçirvan Barzani: Kral Abdullah’a tam desteğimizi vurguluyoruz

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ürdün Kralı II. Abdullah’a tam desteğini bildirdi.

Ürdün’de darbe girişimine dair haberlerin ardından sosyal medya hesabından Kürtçe ve Arapça açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ürdün Kralı II. Abdullah’a desteğini vurguladı.

Neçirvan Barzani, “Ekselansları Ürdün Kralı II. Abdullah'a, kraliyet ailesine, Ürdün ve halkının güvenlik ve istikrarına tam desteğimizi vurguluyoruz. Kalplerimiz her zaman onlarla… Yüce Allah'tan onları korumasını ve gözetmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRDÜN’DE NELER YAŞANIYOR?

Kral II. Abdullah'ın üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin’in 20 kişiyle birlikte ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Ürdün devlet haber ajansı PETRA, Kral Abdullah’ın eski danışmanı ve maliye bakanı Basim İbrahim Avadallah’ın da aralarında olduğu birçok ismin gözaltına alındığını açıkladı.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden "ülkenin güvenlik ve istikrarının hedef alınmasına sebep olacak hareket ve faaliyetleri" bırakmasının istendiğini belirtti.

Huneyti, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığını da dile getirdi.