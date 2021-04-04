Kürdistan Bölgesi’nde günlük vaka sayısı 1000’i aştı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son 24 saatlik verilere göre Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı vaka ve ölümlerde artış yaşandı.

Buna göre son 24 saatte 9 bin 427 Covid-19 testi yapılırken, bin 14 kişinin testi pozitif çıktı. En çok vaka başkent Erbil'de (345) görüldü.

Son 24 saatte 374 kişi sağlığına kavuştu, 13 kişi hayatını kaybetti.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:

Test: 1 milyon 416 bin 162

Vaka: 125 bin 146

İyileşen: 111 bin 87

Tedavisi süren: 10 bin 344

Ölüm: 3 bin 715