Irak Başbakanı Kazimi BAE’de

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BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ve beraberindeki heyeti Abu Dabi Havalimanı'nda karşıladığını belirtti.

"Kardeşimiz" diye hitap ettiği Mustafa Kazimi'yi karşılamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Al Nahyan, Irak Başbakanı ile kardeş iki ülke arasındaki gelişmeler ve kalkınma konularını ele alacaklarını aktardı.

Öte yandan Irak Hava Yolları da Kazimi'nin BAE ziyaretiyle eş zamanlı olarak Bağdat ile Abu Dabi arasında 1 Mayıs itibarıyla direkt uçuşların başlatılacağını duyurdu.

Irak Başbakanı Kazimi, Körfez ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi ve 2003 sonrası Arap dünyasıyla zayıflayan diplomatik bağların yeniden güçlendirilmesi kapsamında 31 Mart'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret etmşiti.

BAE, 2007'de Irak'ın devrik diktatörü Saddam Hüseyin döneminden kalan 7 milyar dolarlık borcunun tamamını silen ilk Körfez ülkesi olmuştu.