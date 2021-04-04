AB’den Ürdün açıklaması

HABER MERKEZİ

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, sosyal medyadaki mesajında, Ürdün'deki olayları yakından takip ettiklerini bildirdi.

AB ile Ürdün'ün güçlü ve sağlam bir ortaklığa sahip olduğunu belirten Massrali, "Ürdün'ü ve Ürdan halkını desteklemeye devam edeceğiz. AB, Kral 2. Abdullah'a ve onun bölgedeki ılımlı rolüne tam destek vermektedir" ifadesini kullandı.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında Ürdün'ün eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım Avadallah'ın bulunduğu bildirilmişti.

Bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki sarayında gözetim altında tutulduğu öne sürülürken, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Hamza bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla BBC'ye gönderdiği video kaydında ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi "yolsuzluk ve beceriksizlik"le suçlamıştı.

Arap dünyasının yanı sıra ABD de ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıklamıştı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani de yaptıkları açıklamalarda Ürdün'de Kral İkinci Abdullah'a desteklerini ifade etti.