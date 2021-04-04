Türkiye’de coronavirüste son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 185 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 32 bin 263’e yükseldi.

Bugün toplam 246 bin 210 test yapıldı. Semptom gösteren bin 508 kişiyle birlikte toplam 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi.

Bugün iyileşen 22 bin 674 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 105 bin 350’ye yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.6, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 311 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1 olarak duyuruldu.

FAHRETTİN KOCA: BİRAZ DAHA SABIR

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı aşının, maske ve mesafeden daha fazla koruduğunu belirterek, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmasını istedi.

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır. Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım."