Başbakan, Kürtleri Baas rejiminden koruyan BM kararıyla ilgili etkinliğe katılacak

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nun (BMGK) 5 Nisan 1991 yılında 688 sayılı kararla Kürdistan Bölgesi’ne yönelik aldığı uçuş yasağı üzerinden 30 yıl geçti.

Bu kararın yıldönümü dolaysıyla Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkilileri ve İngiltere’nin eski ve şimdiki hükümetinde yer alan temsilcileri tarafından ortak bir etkinlik düzenlenecek.

8 Nisan’da düzenlenecek video-konferansta Başbakan Mesrur Barzani ve Kürt dostu olarak tanınan eski İngiltere Başbakanı Sir John Major birer sunum yapacak.

Video-konferansa Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi, İngiltere’nin Covid-19’dan Sorumlu Bakanı Nedim Zehawi, Kürdistan Bölgesi İngiltere Temsilcisi Karwan Cemal Tahir ve İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu James Thornton katılacak.

Moderatörlüğünü İngiliz Parlamenter Robert Halfon’ın yapacağı konferansa İngiltere Parlamentosu üyeleri Alicia Kerans, Jason McCartney ve İngiltere Parlamentosu Kürt Dostluk Grubu Başkanı Gary Kent’in katılması bekleniyor.

BMGK 5 Nisan 1991 yılında 688 sayılı kararla Kürdistan Bölgesi’ne yönelik uçuş yasağı kararı almıştı.

Bu karar sayesinde, dönemin Baas rejiminin Kürdistan Bölgesi’ne saldırıları engellenmiş ve Kürtler, 36’ncı Paralel’in kuzeyinde kalan bölgede Kürdistan Federal Hükümeti’ni kurmuştu.

BMGK’nın 688 sayılı kararının araladığı kapı sayesinde Kürdistan Bölgesi Irak’ta bir statü kazanmış ve katliamların önüne geçilmişti.