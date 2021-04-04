Neçirvan Barzani: Bağdat Feyli Kürtlerin mağduriyetlerini gidermeli

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Feyli Kürtlerin Baas rejimi tarafından katliama uğratılmasının 41’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Feyli Kürtlerine yönelik jenosit zincirinin 41’inci yıldönümünde, şehit olan Feyli Kürt kardeşlerimi saygıyla anıyorum” diyen Neçirvan Barzani, yüz binlerce Feyli Kürt’ünün ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Neçirvan Barzani, masum Feyli Kürtlerinin kimliklerinden dolayı katliama uğradığını, mal ve mülklerine el konulduğunu ifade etti.

Irak Yüksek Mahkemesi’nin Feyli Kürtlere karşı işlenen katliamları “jenosit” olarak tanıma kararının adil olduğunu söyleyen Neçirvan Bazrani, “Bu karar, Irak hükümetine Feyli Kürtlerin maddi ve manevi olarak mağduriyetlerini giderme sorumluluğu yüklüyor” dedi.

Irak hükümetine sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulunan Neçirvan Barzani, bunun ahlaki ve vicdani bir görev olduğunu belirtti.

Neçirvan Barzani mesajının sonunda “Şehit Feyli Kürtlerinin ruhlarına selam olsun. Başı dik şehit ailelerine selam olsun” ifadelerini kullandı.