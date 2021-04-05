Montrö bildirisi imzacısı amirallere gözaltı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 103 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alındı.

Yayımlanan açıklamaya ilişkin soruşturmada 4 şüpheliye 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

Soruşturma kapsamında, imzacılardan Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz ve Atilla Kezek'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Emekli amiral Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz tarafından yapılan paylaşımda, "Polisler evimize baskın yaparak Cem’i gözaltına aldılar" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan gazeteci Müyesser Yıldız da, ”Sabah saat 06:00 operasyonu! İlk etapta emekli amirallerden Kadir Sağdıç, Cem Gürdeniz ve Atilla Kezek’in gözaltına alındığı öğrenildi. Ergun Mengi de gözaltına alınan emekli amiraller arasında” açıklamasında bulundu.

CHP’Lİ ÖZKOÇ: TÜRKİYE İÇİN UTANÇ VERİCİ BİR GÜN

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, yapılan operasyonla ilgili olarak "Emekli Amiral Cem Gürdeniz evine gelen polislerce gözaltına alındı. Türkiye için utanç verici bir gün. Biz bu oyunları daha önce de gördük. Vatanseverler dün olduğu gibi bugün de boyun eğmeyecek” ifadelerini kullandı.

Avukat Celal Ülgen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 14 emekli amiral için gözaltı kararı çıkarıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"14. Amiral için gözaltı kararı olduğu bilgisi geldi. Fiili olarak Cem Gürdeniz, Kadir Sağdıç, Alaaddin Sevim amiraller şu anda Vatan caddesindeki Emniyet Müdürlüğündeler." (Kaynak: Ajanslar)