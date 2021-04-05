4 il için çığ ve kar erimesi uyarısı

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğü, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari için çığ ve kar erimesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, “İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis’te 10, Muş’ta 15, Van’da 13 ve Hakkari’de 14 derece olması beklenmektedir” denildi.

Kar erimesi ve çığ oluşma riskine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bölgemizde kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”