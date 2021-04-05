ABD, Kürt milletine desteğini yineledi

ERBİL (K24)

ABD Erbil Başkonsolosluğu tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 688 Sayılı kararının 30’uncu yıldönümünde bir mesaj yayımlandı.

Mesajda, “1991'de bugün, Amerika Birleşik Devletleri, Kürt halkının güvenliğini sağlamak için Irak'ta 36. paralel üzerinde uçuşa yasak bölge ilan ederek güvenli bir sığınak oluşturulmasına yardımcı oldu” denildi.

Konsolosluğun mesajının devamında ABD’nin, federal bir Irak çerçevesinde Kürtleri ve güçlü bir Kürdistan Bölgesi’ni desteklemeye devam edeceğini yeniden taahhüt ettiği vurgulandı.

1991’de Körfez Savaşı’ndan sonra ABD ve İngiltere’nin 1991 ve 1992 yıllarında güvenli bölge ilanı ve uçuşa yasak bölge ilanı Kürtleri ve Şiileri Baas rejimine karşı korudu.

Rusya ve Çin’in “Irak’ın içişlerine müdahale kabul edilemez” şeklindeki muhalefetine rağmen karar büyük bir çoğunluğun “evet” demesiyle alındı.

Fransa, Nisan 1991’de BMGK’ya sunduğu teklifte Irak’ın Kürtlere karşı katliamının kınanmasını talep etti. Bu talep 5 Nisan 1991 yılında 688 sayılı kararın çıkmasında etkili oldu. Irak’a Kürtleri katletmeyi bırakması ve insan hakları ihlallerinden vazgeçmesi çağrısında bulunuldu. BM kurumlarından Baas rejiminin zulmünden kaçarak İran ve Türkiye’ye sığınan bir milyonu aşkın Kürt göçzedeye yardım etmesi istendi.