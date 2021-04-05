Serêkaniyê’de patlama

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Serêkaniyê’nin Dehman köyünde bir otomobilde patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlamada otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirtilirken, sürücünün herhangi bir grup üyesi olmadığı kaydedildi.

Açıklamada olayın bölgedeki aile çelişkilerden kaynaklandığı tahmin edildiği bilgisine yer verildi.

Dün Serêkaniye’deki silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmada yaralıların olduğu belirtilmişti.

Serêkaniyê 9 Ekim 2019’da düzenlenen operasyon sonrası Türkiye’nin desteklediği silahlı grupların kontrolüne girdi.

Hem silahlı grupların kendi aralarındaki çatışmaları hem de halka yönelik saldırıları devam ederken, bölgedeki durum günden güne kötüleşiyor.