İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı: Kürtlerin dostluğunu gururla seçtik

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İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı James Cleverly, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 Nisan 1991 yılında 688 sayılı kararla güvenli bölge ilanı ve Güney Kürdistan’ı uçuşa yasak bölge ilan etmesinin üzerinden 30 yıl geçmesi dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Celverly, ülkesinin bu kararın alınmasındaki rolünden söz etti.

Dönemin İngiltere Başbakanı Sir John Major’un, durumun bu şekilde sürdürülmesine izin verilmeyeceği yönünde karar aldığını belirten Cleverly, NATO’nun da desteğinin alınarak, bir koalisyon kurulması için ABD Başkanı George W. Bush’u da ikna edildiğini belirtti.

Dostluk ve duruşun, en gerekli zamanlarda ortaya çıktığını vurgulayan Cleverly; İngiltere, ABD, Fransa ve BMKG üyesi 7 ülkenin daha o dönem Kürtlerin dostluğunu gururla seçtiğini, zira Kürtlerin bu duruşa çok ihtiyacı olduğunu ifade etti.