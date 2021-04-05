‘BMGK’nın 688 sayılı kararı Kürt meselesini uluslararası platforma taşıdı’

ERBİL (K24)

Bundan 30 yıl önce, 1991 yılının baharında Güney Kürdistan’da Kürtler, Baas rejimin zulüm ve baskılarını kabul etmeyerek göç etti. “Milyonluk Göç” olarak adlandırılan göç neticesinde Kürt meselesi bir iç mesele olmaktan çıkarak, uluslararası bir boyut kazandı.

Kürtlerin mesajlarını doğrudan uluslararası topluma ulaştırmasında Kürt dostları Danielle Mitterrand ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı James Baker önemli bir rol üstlendi. Bunun neticesinde BGMK 5 Nisan 1991 yılında aldığı 688 sayılı kararla Baas rejiminin Güney Kürdistan’a saldırıları engelledi.

1991’de Körfez Savaşı’ndan sonra ABD ve İngiltere’nin 1991 ve 1992 yıllarında güvenli bölge ilanı ve uçuşa yasak bölge ilanı Kürtleri Baas rejimine karşı korudu.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Amerikan-Kürt Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Karox Xoşnaw, “Kararın alınmasında dönemin ABD Dışişleri Bakanı James Baker’in önemli bir rolü vardı” dedi.

Karox Xoşnaw, “James Baker hem kararın çıkmasında hem de Kürt meselesinin uluslararası platforma taşınmasında etkili oldu. Bu karar, Kürdistan Bölgesi’nde hükümet ve parlamentonun kurulmasına zemin hazırladı” ifadelerini kullandı.

K24’e konuşan uluslararası ilişkiler uzmanı Sersam Xelil de kararın Kürtler açısında önemine vurgu yaparak, “BMGK’nın 688 sayılı kararı Kürdistan’da devletleşmenin oluşmasında etkili oldu. Ayrıca diğer parçalarda barış ve huzurun sağlanmasına katkısı oldu” dedi.

Fransa, Nisan 1991’de BMGK’ya sunduğu teklifte Irak’ın Kürtlere karşı katliamının kınanmasını talep etti. Bu talep 5 Nisan 1991 yılında 688 sayılı kararın çıkmasında etkili oldu. Irak’a Kürtleri katletmeyi bırakması ve insan hakları ihlallerinden vazgeçmesi çağrısında bulunuldu. Fransa’nın bu tutumunda eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın eşi Danielle Mitterand’ın ciddi bir rolü olduğu biliniyor.