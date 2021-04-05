Kazimi: Kardeşim Başkan Barzani’yle sürekli iletişim halindeyim

ERBİL (K24)

Körfez ülkelerine ziyarette bulunan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, ilk olarak Suudi Arabistan’ı, ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarda bulundu.

Kazimi görüşmelerinde, Kürdistan Bölgesi yönetimiyle olan dostane ilişkilerinden ve Başkan Barzani’yle olan ilişkisinden söz etti.

Şark’ul Avsat gazetesine konuşan Kazimi, Kürt liderleriyle ilişkilerinin uzun bir geçmişe dayandığını belirterek, “İlişkilerimiz sadece diyalog, anlaşma ve bütçenin onaylanması için kısa vadeli değildir. Kardeşim ve arkadaşım Başkan Barzani’yle sürekli iletişim halindeyim” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’yle olan ilişkilerine de vurguda bulunan Kazimi, diyalogu geliştirmek için Erbil’e ziyarette bulunacağını kaydetti.

Kazimi, Erbil ziyaretinin, erken seçimlerin yapılacağı Irak’ta gelecek dönemle ilgili olacağını ifade etti.