Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde vaka ve ölümlerdeki artış devam ediyor

Sağlık Bakanı Saman Berzinci, Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 1045 vaka tespit edildiğini açıkladı.
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Kürdistan Bölgesi'nde vaka sayısında artış yaşanıyor
Kürdistan Bölgesi'nde vaka sayısında artış yaşanıyor
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AKRE (K24)

Sağlık Bakanı Saman Berzinci, Akre’de basın mensuplarına Covid-19 salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son 24 saatte 16 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Saman Berzinci, son 24 saatte 1045 vaka tespit edildiğini ifade etti.

Covid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayılarındaki artışa dikkat eçeken Sağlık Bakanı, durumun ciddi olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Bakan Berzinci, “Buradan tüm vatandaşları sağlık tedbirlerine uymaya ve belirti gösterenleri test yapmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Son günlerde ölüm ve vaka artışının görüldüğü Kürdistan Bölgesi’nde dün de 13 kişi hayatını kaybetmiş, 1014 vaka tespit edilmişti.

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