ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Sefin Dizeyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 Nisan 1991’de aldığı 688 sayılı kararın Kürtler için önemli olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Sefin Dizeyi, “688 sayılı karar Kürdistan halkı için önemliydi. Kararla uçuşa yasak bölge ilan edildi. Ardından Kürdistan halkı seçimlerini gerçekleştirip kendi parlamento ve hükümetlerini kurma imkanını elde etti” dedi.

Hükümetin reform programı olduğunu vurgulayan Dizeyi, siyasi partilere çağrıda bulunarak Kürdistan Bölgesi’nin kazanımlarının korunmasına destek olmalarını istedi.

688 SAYILI BMGK KARARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 5 Nisan 1991’de 688 sayılı kararla Güney Kürdistan’ı uçuşa yasak bölge ilan etmişti.

Bu karar sayesinde, dönemin Baas rejiminin Güney Kürdistan’a saldırıları engellenmiş ve Kürtler, 36’ncı paralelin kuzeyinde kalan bölgede Kürdistan Federal Hükümeti’ni kurmuştu.

1991’de Körfez Savaşı’ndan sonra ABD ve İngiltere’nin 1991 ve 1992 yıllarında güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge ilanı Kürtleri ve Şiileri Baas rejimine karşı korumuştu.

Rusya ve Çin’in “Irak’ın içişlerine müdahale kabul edilemez” şeklindeki muhalefetine rağmen karar büyük bir çoğunluğun “evet” demesiyle alınmıştı.

Fransa, Nisan 1991’de BMGK’ya sunduğu teklifte Irak’ın Kürtlere karşı katliamının kınanmasını talep etmişti. Bu talep 5 Nisan 1991 yılında 688 sayılı kararın çıkmasında etkili olmuştu. Irak’a Kürtleri katletmeyi bırakması ve insan hakları ihlallerinden vazgeçmesi çağrısında bulunulmuştu. BM kurumlarından Baas rejiminin zulmünden kaçarak İran ve Türkiye’ye sığınan bir milyonu aşkın Kürt göçzedeye yardım etmesi istenmişti.

Uçuşa yasak bölgenin oluşumu kapsamında Irak’ın 36’ncı paralelin kuzeyinde kalan bölgeye girmesi yasaklanmış ve burada bir “güvenli bölge” yaratılması kararı alınmıştı. Irak’ın hareketleri İncirlik Hava Üssü’nden gözlem altına alınmıştı.