Fazıl Say’dan CHP’ye: Kürt sorunundan korkuyorsunuz!

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Instagram hesabından paylaşımda bulunan piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) eleştirdi.

Say, “CHP'ye naçizane bir eleştiri” başlıklı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“Ne zaman Halk TV'de tartışma seyretsem, ne zaman bir bakkalda uzaktan Sözcü gazetesi manşetine rastlasam, ne zaman bir CHP'liyi filanca kanalda konuşurken televizyonda görsem; hep aynı hislerdeyim; KORKU! Korku, korku... Korku kötü şeydir. Korku kendinde başlar. Ve maalesef sevginin zıttıdır, cesur olmayan sevemez. Cesur olmayan kazanamaz. Siz kazanamazsınız kardeşim! Siz kazanmaktan da korkuyorsunuz! Siz İktidardan korkuyorsunuz! Siz genç nesle ulaşmaktan, 40 yıllık Kürt sorunundan korkuyorsunuz!”

Say, “Siz korkunun çağındasınız. Ve maalesef bunu bize yansıtıyorsunuz ve bizi eritiyorsunuz. Bize; bu ülkede, özellikle gençlere ve kadınlara, gerçek anlamda umut vermemenizin nedenidir; bu korku. Tek tavsiyem var kardeşim; içinizde korkmayanların sayısını arttırın. Gençler cesur, kadınlar cesur, sayısını arttırın. Bırakın korkuyu. Bize cesur insanlarla gelin. Sıkışıp kalmışlığınızı atın. Dertlerinizi atın. Nefes alın. Nefes! Güven verin” ifadelerini kullandı.