ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 555 bini geçti

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Johns Hopkins Üniversitesi’nin Covid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 33 bin 846 artarak 30 milyon 706 bin 676'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 223 artarak 555 bin 2'ye çıktı.

California 3 milyon 675 binden fazla vaka ve 59 bin 614 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 802 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 81 binden fazla vakayla Florida izliyor.

BİR GÜNDE 4 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI

Öte yandan, ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü bir günde yapılan aşı sayısı ilk kez 4 milyonu geçti. CDC, dün itibarıyla ülkede yapılan toplam aşı sayısının 165 milyon doza ulaştığını da duyurdu.

Yeni açıklanan verilere göre, ABD'de en az bir doz aşı yaptıranların sayısı 106 milyon 214 bin 924. Her iki dozu yaptıran kişi sayısıysa, 61 milyon 416 bin 536. CDC'nin bu verileri, ülkede bir günde 3 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı anlamına geliyor.

Veriler, mRNA temelli olup iki doz halinde yapılan Moderna ve Pfizer/BioNTech aşılarının yanı sıra tek doz yapılan Johnson & Johnson aşısını içeriyor.

Joe Biden yönetimi, mayıs ayı sonuna dek ülkede her yetişkinin aşı olmasını hedefliyor.