Mahmud Osman: Fransa, Kürdistan halkı için mertçe tutum sergiledi

ERBİL (K24)

Kürt siyasetçi Mahmud Osman, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 Nisan 1991’de aldığı 688 sayılı kararın çıkarılmasında Fransa’nın önemli rolünün olduğunu söyledi.

K24’e konuşan emektar Kürt siyasetçi Mahmud Osman, “Fransa, 688 sayılı kararın çıkarılmasında Fransa’nın çok önemli rolü oldu. Fransa, Kürtlerin jenoside maruz kalmaması için mertçe bir tutum sergiledi” dedi.

1991 yılından alınan söz konusu kararın, Kürtler için alınmış ilk uluslararası karar olduğunu kaydeden Osman, bunun Fransa’nın girişimleriyle olduğunu belirtti.

Osman, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand’ın düzenlediği bir basın toplantısında İran ile Irak arasındaki barışın Kürtler olmaksızın gerçekleşemeyeceğini söylediğini hatırlattı.

“Kürtler 1991 yılında çok kötü bir durumdaydı. Fransa’nın mertçe tutumuyla BMGK’dan 688 sayılı karar çıkartıldı. Bununla Kürtler korundu. Şüphesiz bayan Mitterrand’ın bu süreçte olumlu rolü oldu” dedi.

Fransa tarafından BMGK’ya sunulan önerinin aynı zamanda siyasi olduğunu ve Kürtlerin haklarına da vurgu yapıldığını vurgulayan Osman, o dönem karardan siyasi açıdan istifade etmek istediklerini ve Kürdistan cephesinin Irak rejimi ile görüşmelere başladığını bildirildi.

Uluslararası toplumun Kürtlere Irak’ın bir parçası olarak muamelede bulunduğunu ve bu tutumun günümüze kadar sürdüğünü kaydeden Osman, “Fransa’nın Kürtlerle ilişkisi diğer ülkelerinkinden daha iyiydi. Şimdi de Kürtlerin desteklenmesi konusunda Fransa’nın olumlu bir rolü var. Bununla birlikte François Mitterrand’ın Fransa’sı daha iyiydi. Kürtlere çok faydası oldu. Kürtlerin Rusya ve ABD’de lobi faaliyetlerini güçlendirmeleri gerekiyor. Çünkü bu iki büyük güç dünya uluslarıyla ilgili kararları veriyor” diye konuştu.

688 SAYILI BMGK KARARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 5 Nisan 1991’de 688 sayılı kararla Güney Kürdistan’ı uçuşa yasak bölge ilan etmişti.

Bu karar sayesinde, dönemin Baas rejiminin Güney Kürdistan’a saldırıları engellenmiş ve Kürtler, 36’ncı paralelin kuzeyinde kalan bölgede Kürdistan Federal Hükümeti’ni kurmuştu.

1991’de Körfez Savaşı’ndan sonra ABD ve İngiltere’nin 1991 ve 1992 yıllarında güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge ilanı Kürtleri ve Şiileri Baas rejimine karşı korumuştu.

Rusya ve Çin’in “Irak’ın içişlerine müdahale kabul edilemez” şeklindeki muhalefetine rağmen karar büyük bir çoğunluğun “evet” demesiyle alınmıştı.

Fransa, Nisan 1991’de BMGK’ya sunduğu teklifte Irak’ın Kürtlere karşı katliamının kınanmasını talep etmişti. Bu talep 5 Nisan 1991 yılında 688 sayılı kararın çıkmasında etkili olmuştu. Irak’a Kürtleri katletmeyi bırakması ve insan hakları ihlallerinden vazgeçmesi çağrısında bulunulmuştu. BM kurumlarından Baas rejiminin zulmünden kaçarak İran ve Türkiye’ye sığınan bir milyonu aşkın Kürt göçzedeye yardım etmesi istenmişti.

Uçuşa yasak bölgenin oluşumu kapsamında Irak’ın 36’ncı paralelin kuzeyinde kalan bölgeye girmesi yasaklanmış ve burada bir “güvenli bölge” yaratılması kararı alınmıştı. Irak’ın hareketleri İncirlik Hava Üssü’nden gözlem altına alınmıştı.