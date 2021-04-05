Irak’ta Uluslararası Koalisyon konvoyuna iki ayrı saldırı

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Irak’ta Uluslararası Koalisyon’a ait lojistik yüklü konvoylar saldırıya uğradı.

Irak Güvenli Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Koalisyon’a ait bir konvoyun Divaniye’de, diğer bir konvoyun da Babil’de saldırıya uğradığı bildirildi.

Konvoyların geçişi sırasında yola döşenmiş bombaların patlatıldığının kaydedildiği açıklamada, Divaniye’de sabah saatlerinde yaşanan patlamada can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Öğle saatlerinde Babil’de Koalisyon konvoyunun geçişi sırasında yaşanan patlamada da can ve mal kaybının olmadığı ifade edildi.

Irak’ın orta ve güney illerinde Koalisyon konvoylarına yönelik sık sık saldırılar gerçekleştiriliyor.

Saldırıları, ABD güçlerinin Irak’tan çıkmasını talep eden İran’a yakın milis grupları gerçekleştiriyor.