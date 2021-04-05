‘688 sayılı karar, Kürtler için yeni bir sürecin başlangıcı oldu’

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Kürt siyasetçi Sedat Yurtdaş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 Nisan 1991 tarihli 688 sayılı kararının yıldönümüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Baas rejiminin saldırıları nedeniyle milyonlarca insanın yerinden edildiğini anımsatan Sedat Yurtdaş, bu nedenle 688 sayılı kararın çok önemli olduğunu vurguladı.

BM’nin ilk kez Kürtler için bir karara imza attığını ifade eden Yurtdaş, “Bu kararla birlikte Kürtlerin statüsü ilk kez tanınmış ve korunmuş oldu. Dolayısıyla Kürtler için hayırlı bir karardı. Bu güçlü kararla beraber Kürtlerin kaderinin değiştiğini söyleyebilirim” dedi.

Kararın Kürtlerin uluslararası statüsü için neden önemli olduğu sorusuna yanıt veren Yurttaş, dünya kamuoyunda bunun çok önemli olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Bu kararla birlikte Kürtlerin dünya ile ilişkilerinde pek çok olumlu değişiklikler oldu. Kürtler ilk kez kendi sınırları dışında tanınır hale geldi. Güney ve kuzey birleşti, Kürtler arasında birlik oluşmaya başladı.”

Yurtdaş, “Kürdistan Bölgesi ve Kürdistan Parlamentosu bu karar sonucunda kuruldu. Böylece Kürtler için yeni bir süreç başlamış oldu. 5 Nisan kararı, Kürtlerin dünya kamuoyunda tanınmasına vesile olan bir karardır” şeklinde konuştu.

BMGK 5 Nisan 1991 yılında 688 sayılı kararla Kürdistan Bölgesi’ne yönelik uçuş yasağı kararı almıştı.

Bu karar sayesinde, dönemin Baas rejiminin Kürdistan Bölgesi’ne saldırıları engellenmiş ve Kürtler, 36’ncı Paralel’in kuzeyinde kalan bölgede Kürdistan Federal Hükümeti’ni kurmuştu.

BMGK’nın 688 sayılı kararının araladığı kapı sayesinde Kürdistan Bölgesi Irak’ta bir statü kazanmış ve katliamların önüne geçilmişti.