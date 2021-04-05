Kürdistan Bölgesi illeri ile Irak illeri arasındaki gidiş gelişler durduruldu
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi Coronayla Mücadele Yüksek Konseyi, yeni tip coronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Coronayla Mücadele Yüksek Konseyi’nin aldığı karar doğrultusunda Kürdistan Bölgesi illeriyle Irak illeri arasındaki gidiş gelişlerin durdurulduğu bildirildi.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Koalisyon ve diplomat heyetlerinin yanı sıra Kürdistan Bölgesi’nde ikamet edenler, Kürdistan Bölgesi’nde tedavi ihtiyacı olanlar ve yatırımcıların Covid-19 testi olmaları şartıyla yasaktan muaf tutulacağı ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ticari faaliyetlerin Covid-19 tedbirlerine uyularak devam edeceği vurgulandı.
Kürdistan Bölgesi’nde bir süredir Covid-19 kaynaklı ölüm ve vakalarda artış yaşanıyor.
Son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirirken, 1045 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.