İngiltere temsilcisi: Kürtler vefalıdır, dostlarının iyiliklerini unutmazlar

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Kürdistan Bölgesi İngiltere Temsilcisi Karwan Cemal Tahir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 Nisan 1991 tarihli 688 sayılı kararının yıldönümüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere’de hala bu kararın önemi ve sonucu hakkında konuşulduğunu dile getiren Tahir, “Bu karar, insani konuların ve değerlerin askeri yollarla korunması için uluslararası toplumun düşüncesini değiştirmesine neden oldu” şeklinde konuştu.

Bazı İngiliz parlamenterlerin insan hakları durumunu izlemek üzere Dışişleri Bakanlığı’nda özel birim kurmaya ve Britanya’yı bu konuda uyarmaya çalıştığını ifade eden Karwan Cemal Tahir, uluslararası toplumun Kürdistan Bölgesi’ndeki çabalarının önemli sonuç verdiğini söyledi.

Tahir, “Bu çabalar harika bir sonuç verdi ve bölgede bir başarı hikayesi oldu” diyerek, “, “688 sayılı kararın 30’uncu yıldönümünde Kürtlerin vefalı bir millet olduğunu ve dostlarının iyiliğini unutmadığını belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bu kararın yıldönümü dolaysıyla Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkilileri ve İngiltere’nin eski ve şimdiki hükümetinde yer alan temsilcileri tarafından ortak bir etkinlik düzenlenecek.

8 Nisan’da düzenlenecek video-konferansta Başbakan Mesrur Barzani ve Kürt dostu olarak tanınan eski İngiltere Başbakanı Sir John Major birer sunum yapacak.

Video-konferansa Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi, İngiltere’nin Covid-19’dan Sorumlu Bakanı Nedim Zehawi, Kürdistan Bölgesi İngiltere Temsilcisi Karwan Cemal Tahir ve İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu James Thornton katılacak.

Moderatörlüğünü İngiliz Parlamenter Robert Halfon’ın yapacağı konferansa İngiltere Parlamentosu üyeleri Alicia Kerans, Jason McCartney ve İngiltere Parlamentosu Kürt Dostluk Grubu Başkanı Gary Kent’in katılması bekleniyor.

BMGK 5 Nisan 1991 yılında 688 sayılı kararla Kürdistan Bölgesi’ne yönelik uçuş yasağı kararı almıştı.

Bu karar sayesinde, dönemin Baas rejiminin Kürdistan Bölgesi’ne saldırıları engellenmiş ve Kürtler, 36’ncı Paralel’in kuzeyinde kalan bölgede Kürdistan Federal Hükümeti’ni kurmuştu.

BMGK’nın 688 sayılı kararının araladığı kapı sayesinde Kürdistan Bölgesi Irak’ta bir statü kazanmış ve katliamların önüne geçilmişti.