Kerkük’te olağanüstü saatler: ‘Büyük bir terör planı çökertildi’

KERKÜK (K24)

Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın dün, kentteki tüm güvenlik güçlerine teyakkuza geçme talimatı verdiği öğrenildi.

K24’ün ulaştığı gizli talimat belgesine göre, dün akşam saat 21.00’den itibaren kentte coronavirüs tedbirleri gerekçe gösterilerek sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Gizli belgede belirtildiğine göre DAİŞ iki saldırı planlıyordu. İlki, binden fazla DAİŞ’lilerin eş ve çocuklarının tutulduğu cezaevi, ikincisi ise Kerkük Mahkeme binasıydı.

Saldırının ilk olarak, tuğla yüklü olan bir kamyonla intihar saldırısı şeklinde düzenleneceği ortaya çıktı. 14 kişinin bu kamyonla kente sızmaya çalıştığı öğrenildi.

Polis kıyafeti giydikleri öğrenilen DAİŞ’lilerin, hafif silahlar taşıdığı belgede yer aldı.

DAİŞ’lilerin, harekete geçmeden önce ise kırsaldan roket saldırıları düzenleyerek kentte korku ve panik havası yaratmak istediği kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin planı ortaya çıkarması ve gece boyunca teyakkuz halinde olması sayesinde planın çökertildiği bildirildi.