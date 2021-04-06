Suudi Arabistan'dan yeni umre kararı

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Covid-19 ile ilgili aldığı son kararı açıkladı.

Covid-19 önlemleri kapsamında Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sadece aşı yaptırmış veya coronavirüse yakalanıp iyileşmiş Müslümanların umre ziyareti için kabul edileceği bildirildi.

Hacdan farklı olarak umre ziyareti farz değil ve yılın herhangi bir döneminde gerçekleştirilebiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre umre için kabul edilecek kişiler üç kategoride değerlendirildi: Aşının iki dozunu da yaptırmış kişiler, aşının ilk dozunu yaptırması üzerinden en az 14 gün geçmiş kişiler ve coronavirüse yakalanıp iyileşmiş kişiler.

Yeni açıklanan karara göre sadece belirtilen kriterlere uyan kişiler ve Mekke'ye kabul edilecek ve ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

Öte yandan sayılan koşullar Medine'de bulunan Hz. Muhammed Camisi'ne yapılacak ziyaretleri de kapsıyor.

Suudi Arabistan, mart ayı başında bu yıl hac farizası için Covid-19 aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurmuştu.

5 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI YAPILDI

Suudi Arabistan, Covid-19’a karşı bağışıklık sağlamak amacıyla ülke genelinde şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki aşılama sürecinde gelinen son noktaya ilişkin bilgi verildi.

Ülke genelindeki 587 merkezde aşılamanın sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı" ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan'da son verilere göre virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 697'ye, vaka sayısı da 392 bin 682'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 379 bin 816'ya ulaştı.