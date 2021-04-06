Sağlık Bakanlığı: Yoğun bakım üniteleri Covid-19 hastalarıyla dolu

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Hawezi, düzenlediği basına toplantısında, Kürdistan Bölgesi’nde salgınla ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

Hawezi, “Yoğun bakım ünitelerinin Covid-19 hastalarıyla dolmuş durumda. Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Ağır hasta sayısı ile ölüm oranında da artış var” dedi.

Durumun kötü ve tehlikeli olduğunu belirten Hawezi, “Bunu bekliyorduk” ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nde günlük vaka sayısı binin üzerinde seyrediyor.

Son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti.