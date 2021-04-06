Rojava’da sokağa çıkma yasağı başladı

HABER MERKEZİ

Rojava’daki Özerk Yönetim, Covid-19 vakalarının artması üzerine bir haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etti ve yasak bugün itibariyle başladı.

Karara göre yasak Haseke, Kamışlo ve Rakka’nın tamamı ile Özerk Yönetim’in kontrolündeki diğer bazı bölgeleri kapsayacak.

Bugün başlayan yasak, 12 Nisan tarihine kadar saat 16.00 ile 06.00 arasında uygulanacak.

Alınan kararla, 3 Nisan’dan itibaren kutlama, taziye, toplantı ve cemaatle namazları yasaklanmıştı.

- Lokanta, kafe ve restoran gibi yiyecek hizmeti veren işletmeler sadece paket servis yapabilecek.

- Tüm okul ve üniversiteler kapatıldı.

- Tüm sınır kapıları kapatıldı. Kapılardan sadece acil durumu olanlar geçebilecek.

- Fırınlar, sebze pazarları, hastaneler, eczaneler, mağazalar, akaryakıt istasyonları, sağlık ekipleri, çiftçiler ve iletişim merkezleri yasak kapsamının dışında tutulacak.

- Son olarak, maske takılmasının zorunlu olduğu, yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Rojava’da ve Özerk Yönetim’in kontrolündeki bölgelerde şimdiye kadar 11 bin 92 kişi coronavirüse yakalandı. Bunlardan 400 kişi yaşamını yitirirken, bin 340 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu.