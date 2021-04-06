Politika

İsrail’de hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin hükümeti kurma görevini Başbakan Netanyahu'ya verdi.
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Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu
ortadoğu Benyamin Netanyahu İsrail seçim

HABER MERKEZİ

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin hükümeti kurma görevini Başbakan Benyamin Netanyahu'ya verirken "Benim için kolay olmadı" dedi.

İsrail'de 2 yıl içinde 4’üncü erken seçim olma özelliği taşıyan 23 Mart seçiminde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamazken, öncelik mecburen Başbakan Benyamin Netanyahu'ya verildi.

Dün tüm partilerin temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunmasının ardından bugün Netanyahu’yu hükümeti kurmakla görevlendiren Cumhurbaşkanı Rivlin, "Bu kararı vermek benim için kolay olmadı" dedi.

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