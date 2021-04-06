Fransa’da Kürt Diplomasi Haftası düzenleniyor

PARİS (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Fransa Temsilciliği tarafından, 12-18 Nisan tarihleri arasında Kürt Diplomasi Haftası düzenlenecek ve üst düzey isimlerle webinar programları gerçekleştirilecek.

K24’e konuşan programın düzenleyicisi Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Fransa Temsilcisi Ali Dolemeri, video konferans uygulaması Zoom üzerinden farklı konularla ilgili uzman isimlerin katılımıyla webinarların yapılacağını söyledi.

Projenin amacının, farklı konularda görüş alışverişi sağlamak ve çeşitli çözümler ortaya koymak olduğunu kaydeden Dolemeri, aynı zamanda diaspora Kürtleri ile Kürdistan Bölgesi vatandaşları arasında köprü kurulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Dolemeri, Kürdistan şehirleri ile dış temsilcilikler arasında da bir diyalog yolu oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, üniversitelerin, temsilciliklerin tecrübelerinden faydalanmasını da sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Dolemeri son olarak, salgının sona ermesinin ardından, Kürt lobisi, diaspora ve diplomasisinin kurulması için Kürdistan üniversitelerinin işbirliğiyle Kürdistan’da bilimsel bir konferans gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Günde iki webinar düzenlenecek olan program Zoom uygulaması ve Fransa Temsilciliği’nin Facebook sayfası üzerinden takip edilebilecek.