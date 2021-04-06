Kürdistan Parlamentosu’nda anayasa hazırlığı

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K24’e konuşan Kürdistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, anayasa çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bütün partilerin anayasa için hemfikir olduğunu ifade eden Kahveci, "Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı, ilk başta Başkan Mesud Barzani ve siyasi partileri ziyaret etti. Burada fark ettik ki bütün siyasi partiler anayasa çalışması konusunda hemfikir” dedi.

Kahveci, gerçekleştirilen bir toplantıda Parlamento Başkanlığı’nın grup başkanlarından gelecek ayın 15'ine kadar anayasanın yazımı hakkındaki görüşlerini resmi olarak açıklamalarını istediğini söyledi.

Kahveci şunları söyledi:

“Anayasa taslağı milli boyuttur ve herkes tarafından kabul edilmesi gerekir. Parlamentoda temsilcisi bulunan ve bulunmayan partilerin görüşlerinin de dikkate alınması gerekiyor. Çünkü anayasa, tüm Kürdistan halkının anayasasıdır ve tüm partileri temsil ediyor. Anayasa Kürdistan'ın tüm bileşenlerini kapsıyor, bu nedenle tüm partilerin yaklaşımının anayasa taslağının hazırlamasında göz önüne alınması gerekiyor.”

Anayasanın halk oylamasına sunulacağını vurgulayan Kahveci, "Anayasa hazırlandıktan sonra proje parlamento çalışma programına alınacak, üzerinde çalışmalar yapılacak, bunun için özel komisyonlar kurulacak, parlamento onayından sonra Kürdistan halkının görüşüne sunulacak" ifadelerini kullandı.

Kahveci sözlerine şunları ekledi:

“Tüm siyasi partilere yaptığımız ziyaretlerde anayasanın hazırlanmasına destek verdiklerini gördük. Ancak anayasa taslağı oluşturma mekanizmasını ayrıntılı olarak tartışmadık. Siyasi partilerin kendi fraksiyonları aracılığıyla görüşlerini parlamentoya sunmalarını bekliyoruz.”

Kahveci, tüm dini ve ulusal grupların haklarının anayasada koruma altına alınacağını söyledi.