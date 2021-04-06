Kabileler çatıştı: Onlarca ölü, yüzden fazla yaralı

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde 3 Nisan'da başlayan çatışmalarda, şimdiye kadar 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Cineyne'nin güneydeki yollar kapandı ve insani yardım faaliyetleri de geçici olarak askıya alındı.

Batı Darfur Doktorlar Komitesi, yaralıları taşıyan ambulansın saldırıya uğradığını ve 3 sağlık çalışanının yaralandığını duyurdu.

Batı Darfur Valiliği de güvenlik güçleri durumu kontrol altına alana kadar halka tedbirli olmaları ve evlerinde kalmaları için çağrı yaptı.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgedeki kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.