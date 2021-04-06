WHO: Çin aşılarını inceleyeceğiz

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Türkiye’nin de satın aldığı Çin menşeili Sinovac aşısıyla ilgili açıklamada bulundu.

WHO Sözcüsü Margaret Harris, Sinovac ve Sinopharm aşılarını incelemeye nisan sonunda başlayacaklarını duyurdu.

Reuters’ın haberine göre, Çin menşeili aşılarda daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu aktarıldı. Açıklamada, coronavirüs aşılamasının virüsün başkalarına bulaşmasına önlediğine dair yeterli veri olmadığı belirtildi.

Basın toplantısında konuşan WHO Sözcüsü ayrıca, aşı pasaportu gündemine de değindi. Ülkeler arası seyahatte kullanılacak olan aşı pasaportunun zorunlu olmasına karşı durulduğu aktarıldı.