Sağlık

WHO: Çin aşılarını inceleyeceğiz

Dünya Sağlık Örgütü , Çin menşeili Sinovac ve Sinopharm aşılarının nisan ayı sonunda incelenmeye başlanacağını duyurdu.
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WHO'dan Çin aşılarıyla ilgili açıklama
WHO'dan Çin aşılarıyla ilgili açıklama
dünya who Çin aşısı

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Türkiye’nin de satın aldığı Çin menşeili Sinovac aşısıyla ilgili açıklamada bulundu.

WHO Sözcüsü Margaret Harris, Sinovac ve Sinopharm aşılarını incelemeye nisan sonunda başlayacaklarını duyurdu.

Reuters’ın haberine göre, Çin menşeili aşılarda daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu aktarıldı. Açıklamada, coronavirüs aşılamasının virüsün başkalarına bulaşmasına önlediğine dair yeterli veri olmadığı belirtildi.

Basın toplantısında konuşan WHO Sözcüsü ayrıca, aşı pasaportu gündemine de değindi. Ülkeler arası seyahatte kullanılacak olan aşı pasaportunun zorunlu olmasına karşı durulduğu aktarıldı.

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