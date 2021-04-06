Yatırım Konseyi Başkanı: BAE ile direkt ilişkilerimiz var

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Yatırım Konseyi Başkanı Muhammed Şukri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile direkt ilişkilerinin olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Yatırım Konseyi Başkanı Muhammed Şukri, Başbakan Mesrur Barzani’nin BAE’li şirketler için özel bir planının olduğunu belirtti.

BAE’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki projelerine değinen Şukri, “Kürdistan Bölgesi olarak biz ve Sayın Başbakan Mesrur Barzani’nin BAE’li şirketlerle ilişkiler için özel bir planı var. Özellikle de tarım ve ekonomik altyapı alanlarında” dedi.

Şukri sözlerini şöyle sürdürdü:

“BAE’lilerle direkt iletişimimiz var. Dün Abu Dabi Sanayi ve Ticaret Odası ile BAE’li yatırımcıların Kürdistan Bölgesi’ne yönlendirilmesi için bir toplantımız vardı.

Bizim için önemli olan ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin stratejisinde yer alan; tarım alanıdır. Bu alanda büyük projelerin uygulanması, Kürdistan Bölgesi ve BAE’li yatırımcıların faydasına olacak. Ayrıca büyük ekonomik altyapı projesinin stratejik olarak çalışmaları yürütülecek. Bundan her iki taraf da kazançlı çıkacak. Bu konular üzerine çalışıyoruz ve inşallah yakın gelecekte çok iyi sonuçlar ortaya çıkacak.”