Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 8 bin 238 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 856 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 432 kişi sağlığına kavuşurken, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Dün 16 kişi yaşamını yitirirken, 1045 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 434 bin 443 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 127 bin 47 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 111 bin 926 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 743 kişi yaşamını yitirdi.

11 bin 378 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.