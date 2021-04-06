Babacan'dan Roboski mesajı: Bu coğrafyanın çığlığına sağır kalmayacağız

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1’inci Olağan Şırnak İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada "Ağzını açanın kapısına polis gidiyor, vatandaşlarımız gözünü mahkemede açıyor. Durum böyle olup da emekli askerler açıklama yapınca da iktidar şaşırıyor, ‘acaba darbe tehdidi mi’ diyor. Öyle bir susturdular ki herkesi, kimse sesini çıkartamaz oldu" dedi.

“1994 yılında Şırnak’ta, Koçağılı ve Kuşkonar köylerinde ne olduğunu gayet iyi biliyoruz” diyen Babacan, şunları kaydetti:

“Tahir Elçi’nin ısrarlı hukuk mücadelesinin sonucunda; 26 yıl sonra Anayasa Mahkemesi 1994 yılında yaşanan acının aydınlanmasına katkı sundu. Ama Şırnak hâlâ adalet bekliyor. Uludere’de Roboski’de hayatını kaybeden 34 vatandaşımız için adalet bekliyor. Etkili bir hukuk soruşturması yapılmadı. Kimse bu olayın hesabını vermedi. Sorumlular açığa çıkmadı. Kimse çıkıp bir özür dahi dilemedi. Biz, vatandaşlarımızın, terör örgütünün tehdidiyle, devletin hukuksuz uygulamaları arasında sıkışmasına razı değiliz. Bu topraklarda yakılan Kürtçe ağıtların yankısını Ankara’da yüreğimizde taşıyacağız. O ağıtları, acıları dindirmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Bu coğrafyanın çığlığına sağır kalmayacağız.”