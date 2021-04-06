Pekin-Ankara gerginliği: Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit etti.

Twitter hesabından açıklama yapan büyükelçilik, paylaşımında, "Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" dedi.

Büyükelçilik, bir sonraki paylaşımında, Akşener ve Yavaş'ı etiketleyerek, Doğu Türkistan'a atıfla, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" ifadelerine yer verdi.

Bunun üzerine Çin'in Ankara Büyükelçisi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından, 5 Nisan 1990 yılında Doğu Türkistan'ın Barın kentinde gerçekleşen ve tarihe “Batın Katliamı” olarak geçen hadiseye atıfla, "Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum… Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!" ifadelerini kullanmıştı.