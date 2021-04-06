Türkiye’de günlük Covid-19 vaka sayısı 50 bine yaklaştı

HABER MERKEZİ

Türkiye’de son 24 saatte 49 bin 584 yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili güncel verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 271 bin 547 Covid-19 testi yapılırken, 49 bin 584 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 211 kişi yaşamını yitirirken, 28 bin 498 kişi sağlığına kavuştu, hasta sayısı ise 2003 olarak açıklandı.

Türkiye’de şimdiye kadar 40 milyon 83 bin 142 Covid-19 testi yapılırken, 3 milyon 579 bin 185 kişide Covid-19 görüldü.

Şimdiye kadar 32 bin 667 kişi yaşamını yitirirken, 3 milyon 159 bin 475 kişi ise sağlığına kavuştu.