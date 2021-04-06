Mehma Xelil: Şengal’e dönenler yeniden göç etti

ERBİL (K24)

Şafak News’in sorularını yanıtlayan Şengal Kaymakamı Mehma Xelil, kentteki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şengal’e geri dönüşlerin durduğunu ifade eden Xelil, “Kente dönen birçok aile, kendilerini PKK tehdidinden ve eylemlerinden korumak için bir kez daha kaçtı. Çoğunluğu Kürdistan Bölgesi başta olmak üzere başka yerlere göç etti” dedi.

Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri 9 Ekim 2020’de Şengal Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşmanın uygulanmasıyla kentteki durumun normale dönmesi bekleniyordu ancak şimdiye kadar anlaşmanın maddeleri hayata geçirilemedi.

Anlaşmaya göre, silahlı grupların kentten çıkarılması, göçzedelerin evlerine dönmesi, ilçeye yeni bir yönetimin seçilmesi ve yerel güvenlik gücünün kurulması öngörülüyor.