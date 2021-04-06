Fransa'dan Ürdün Kralı’na destek mesajı

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ürdün'ün karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesi için Kral 2’nci Abdullah'ın yanında olduklarını bildirdi.

Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede Fransa'nın stratejik ortak olarak görülen Ürdün'ün istikrarına ve güvenliğine bağlı olduğunu vurguladığını aktaran Le Drian, "Fransa, Krallığın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için Kral 2’nci Abdullah ve Ürdünlü yetkililerin yanında yer alıyor" ifadesini kullandı.

Le Drian, görüşmede, terörle mücadele, güvenlik, kültürel ve ekonomik alanlarda Fransa ile Ürdün arasındaki güçlü ve eski bağı hatırlattığını kaydetti.

ÜRDÜN’DE DARBE GİRİŞİMİ

ABD merkezli Washington Post gazetesi, 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde, Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi kuralları uyarınca muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin de dün Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.