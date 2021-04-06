Covid-19: Türkiye, dünyada günlük vaka sayısında 2’nci sırada

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Hindistan'da bugün 115 bin 246 teyitli vaka rapor edildi. 633 kişinin yaşamını yitirmesiyle dünyada en fazla can kaybı bu ülkede meydana geldi.

Türkiye'de ise 49 bin 584 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, Covid-19 nedeniyle 211 kişi hayatını kaybetti.

Bu rakamlarla Türkiye bugün, Hindistan'ın ardından dünyada en fazla coronavirüs vakası rapor eden ikinci ülke konumuna yükseldi.

Ayrıca Türkiye, Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı sekizinci ülke oldu.

Dünya genelinde ise Covid-19 salgınında vaka sayısı 132 milyon 820 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 879 bini, iyileşenlerin sayısı 107 milyonu geçti.

ABD, teyitli vaka sayısında Türkiye'nin ardından dünya genelinde üçüncü oldu.

ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 555 bin 621'e çıktı. (Kaynak: Euronews)