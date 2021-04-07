Sağlık

Araştırma: Covid-19 psikolojik etki bırakıyor

ABD'de yapılan bir çalışma, yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalanan her 3 kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığını ortaya koydu.
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Coronavirüsün etkisi
Coronavirüsün etkisi
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HABER MERKEZİ

ABD'den 236 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Covid-19'a yakalananların yüzde 34'ünde enfekte olduktan sonraki altı ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi.

Hastaların yüzde 17'sinde yaygın biçimde "anksiyete" görülürken, yüzde 14'üne "duygudurum bozukluğu" teşhisi kondu.

Covid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı.

Covid-19'a rastlanan her 50 kişiden birinde ise beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma sonucu kan akışındaki azalma nedeniyle "iskemik inmesi" görüldü.

Araştırma, Lancet Psychiatry tıp dergisinde yayımlandı.

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