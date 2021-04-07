Devler Ligi: Real Madrid ve Manchester City avantajı kaptı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları oynandı.

İspanyol ekibi Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool takımını konuk etti.

Maça iyi başlayan eflatun-beyazlılar, 27’nci dakikada Vinicius Junior'un golüyle öne geçti, 36’ncı dakikada ise Marco Asensio ile skoru farkı 2'ye çıkardı.

Liverpool ilk yarıda rakip kaleye şut atamazken, Real Madrid soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi, 51’inci dakikada Mohamed Salah'ın golüyle farkı 1'e indirse de 65’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vinicius Junior maçın skorunu belirledi: 3-1.

CTY SON ANLARDA GALİBİYETE UZANDI

Gecenin bir diğer maçında ise Manchester City ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Mücadelenin mutlak favorisi olan Manchester City, De Bruyne'in erken gelen golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Borussia Dortmund'un baskısını kıramadı ve Marco Reus'un 84'üncü dakikada gelen golü karşılaşmada eşitliği sağladı.

Alman ekibinin umutlarını kısa sürede söndüren City, Foden'ın 89'da gelen golüyle karşılaşmayı 2-1 önde tamamladı.