377 kişin mal varlıkları donduruldu: Aralarında PKK yöneticileri de var

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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, FETÖ, DAİŞ, PKK ve DHKP/C örgütleri üyesi toplam 377 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

PKK’nin 77 üyesinin mal varlıkları dondurulurken, üst düzey isimler Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran (Bese Hozat) ve Fehman Hüseyin (Bahoz Erdal) listede yer alan isimler oldu.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi de listede yer aldı.

Mal varlıkları dondurulan 205 FETÖ üyesi arasında Fetullah Gülen'in ismi öne çıktı. Listede söz konusu Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler yer aldı.

Mal varlıkları dondurulan 9 DHKP/C örgütü üyesi arasında ise Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin bulunuyor.

Ayrıca, DAİŞ üyesi 86 kişinin de Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.